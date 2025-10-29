JAM Pemuda Pancasila, dari Jalanan ke Dunia Digital
jpnn.com, JAKARTA - Selasa sore, 28 Oktober 2025, aula megah Hotel Sultan, Jakarta, berdenyut dengan warna oranye khas Pemuda Pancasila.
Barisan kader berjaket loreng duduk rapih, sementara spanduk besar bertuliskan “HUT ke-66 Pemuda Pancasila dan Peluncuran Aplikasi JAM” membentang di panggung utama.
Suasana khidmat bercampur dengan suara mars perjuangan, mengiringi langkah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno naik ke podium.
Japto tersenyum kecil. Di hadapannya, ribuan kader dari 36 majelis wilayah dan lebih dari 400 cabang hadir membawa semangat yang sama: kebanggaan atas usia panjang dan tekad untuk berubah.
“Hari ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun. Kita memulai babak baru Pemuda Pancasila, babak digital,” katanya membuka sambutan.
Babak baru yang dimaksud Japto adalah peluncuran JAM, singkatan dari Just A Move, sebuah aplikasi buatan anak bangsa yang diklaim sebagai super app pertama yang lahir dari rahim organisasi masyarakat.
Tak sekadar ojek online, JAM dirancang untuk menjadi platform serbaguna, menyediakan layanan transportasi, belanja, pembayaran, hingga pengiriman barang.
Kata JAM diambil dari inisial pemrakarsanya, Ketua DPW Pemuda Pancasila Provinsi Banten Johan Aripin Muba.
Perayaan HUT ke-66 Pemuda Pancasila yang dihadiri Japto Soerjosoemarno sekaligus peluncuran Aplikasi JAM.
