Jamal Musiala Mendadak Ambruk, Bayern Munchen Cemas, Begini Kondisinya

jpnn.com - Kekhawatiran sempat menyelimuti Bayern Munchen setelah Jamal Musiala mengalami insiden di tengah pertandingan melawan RB Leipzig.

Kabar terbaru yang disampaikan klub menjadi sedikit melegakan. Direktur Olahraga Munchen Max Eberl memastikan kondisi Musiala tidak mengkhawatirkan setelah sang pemain mendapat penanganan dari tim medis.

"Yang paling utama, kondisi Jamal saat ini baik-baik saja," jelasnya.

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Musiala Mendapat Perhatian Medis

Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan Piala Telekom, Sabtu (15/8/2026). Musiala baru dimainkan setelah jeda dan langsung memberikan kontribusi dengan mencetak gol ketiga Bayern Munchen pada menit ke-81.

Tidak lama berselang, situasi berubah. Musiala terlihat kehilangan keseimbangan ketika pertandingan hendak kembali dimainkan. Tubuhnya kemudian terjatuh dan membuat rekan-rekan setimnya segera mendekat.

Ismael Saibari menjadi salah satu pemain pertama yang memberikan bantuan. Joshua Kimmich kemudian ikut menghampiri sebelum petugas medis masuk ke lapangan.

Cuaca panas di Munich yang mencapai sekitar 33 derajat Celsius diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi sang pemain. Musiala disebut mengalami pusing dan gangguan sirkulasi akibat suhu tinggi.

Setelah mendapat penanganan, Musiala akhirnya mampu berdiri. Dia kemudian meninggalkan lapangan dengan didampingi staf Bayern Munchen.(tb/del/jpnn)