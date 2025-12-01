Jambore Nasional 2025, Ratusan Mobil Mercedes-Benz Bakal Kumpul di Bandung
jpnn.com, JAKARTA - Para pengguna mobil Mercedes-Benz yang tergabung dalam komunitas Mercedes-Benz Club Indonesia (MB Club INA) akan menggelar Jambore Nasional (Jamnas) ke-20 di Bandung, Jawa Barat pada 5-6 Desember 2025 mendatan.
Mengusung tema "Spirit To Be Stronger", acara tersebut akan dihadiri 117 klub Mercedes-Benz di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Sulawesi.
Diperkirakan kurang lebih 15.000 anggota akan menghadiri acara yang digelar setiap tahunnya itu.
Presiden Mercedes-Benz Club Indonesia Rochadi Hendra Setia Wibawa mengatakan acara tersebut akan berbeda dari tahun sebelumnya.
Sebab, kata dia, pada Jamnas ini ingin merangkul semua member MB Club INA yang ada di seluruh Indonesia.
"Yang berbeda di Bandung itu kami lebih membuat bagaimana Jamnas itu milik kami (MB Club INA, red) semua. Jadi, tidak hanya pengurusan pusat, tetapi bagaimana pengurusan daerah juga bergerak sama-sama menyukseskan Jamnas ini," ungkap Rochadi pada saat press conference Jambore Nasional XX Mercedes-Benz Club Indonesia 2025, Jakarta Selatan, Minggu (30/11).
Dia berharap Jamnas 2025 bisa dinikmati oleh semua member Mercedes-Benz di seluruh regional.
Para pengguna mobil Mercedes-Benz dari seluruh Indonesia bakal berkumpul di Bandung, Jawa Barat. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Komunitas Mobil ‘Diusir’ dari Jalan Gajahmada Semarang, Dishub: Kami Tidak Membubarkan
- SUV Hybrid Smart 5 EHD Menawarkan Penjelajahan Sejauh 1615 km
- Mercedes-Maybach V12 Edition Bertabur Emas dan Berlian, Hanya 50 Unit di Dunia
- Ultah ke-18, Ratusan Anggota Komunitas TeRuCi Tumpah Ruah di Danau Toba
- Mercedes-Benz Recall 3749 Unit yang Bermasalah di Sistem Kemudi
- Penjualan SUV G-Class Listrik Anjlok, Para Eksekutif Mercedes-Benz Kesal