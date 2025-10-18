Jambore Suzuki Club 2025: Ketika Komunitas, Keluarga, dan Mobil Jadi Satu Cerita!

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta, akhir pekan ini, Sabtu (18/10), berubah meriah.

Ribuan mobil Suzuki berbagai era—dari Carry jadul hingga XL7 Hybrid terbaru—berjejer rapi di bawah langit Jakarta.

Itulah Jambore Suzuki Club 2025, ajang silaturahmi terbesar para pencinta Suzuki se-Indonesia.

Bagi PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS), acara bukan sekadar kumpul komunitas. Lebih dari itu, adalah wujud nyata filosofi mereka: membangun kepercayaan dan memberikan “peace of mind” bagi pelanggan.

“Senang rasanya bisa kembali mendukung Jambore ini. Antusiasmenya luar biasa, makin banyak peserta tiap penyelenggaraannya,” ujar 4W Deputy Managing Director PT SIS Dony Ismi Saputra, di lokasi acara.

“Yang bikin kami terharu, mereka bukan cuma beli mobil, tetapi merasa jadi bagian dari keluarga Suzuki.”

Ya, memang terasa seperti keluarga besar. Jambore tahun ini dihadiri lebih dari 2.200 anggota komunitas yang datang dari berbagai penjuru negeri.