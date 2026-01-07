Jambret Jemaat Gereja Terekam CCTV, Itu Ciri-Ciri Pelaku
jpnn.com, JAKARTA - Dua pelaku jambret yang merampas telepon genggam dan tas milik jemaat gereja tertangkap kamera pengawas (CCTV).
Peristiwa itu menimpa wanita berinisial RAF (33) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (4/1).
"Kasus ini masih dalam penyelidikan," ujar Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim, Selasa.
Dia menyatakan telah mengidentifikasi kedua pelaku.
“Kami sudah cek kamera pengawas (CCTV). Kami sudah menemukan titik terang terhadap ciri-ciri pelaku," katanya.
Menurut dia, penyidik Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading juga terus mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa keterangan saksi.
Dia menjelaskan tindak kriminal kedua pelaku itu terekam kamera pengintai atau CCTV yang berada di lokasi kejadian.
Dalam rekaman tersebut, kedua pelaku nampak berboncengan sepeda motor, kemudian mendekati korban, dan langsung merampas telepon genggam iPhone 16 milik korban.
