menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » James Cameron Khawatir Biaya Produksi Membebani Film Avatar: Fire and Ash

James Cameron Khawatir Biaya Produksi Membebani Film Avatar: Fire and Ash

James Cameron Khawatir Biaya Produksi Membebani Film Avatar: Fire and Ash
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Poster film "Avatar: Fire and Ash". Foto: Disney Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara James Cameron mengaku khawatir dengan keberlanjutan film ketiga waralaba Avatar berjudul Avatar: Fire and Ash.

Kekhawatiran itu muncul setelah adanya proyeksi kenaikan biaya produksi yang dinilai berpotensi menekan margin keuntungan.

Dalam wawancara dengan Variety yang dikutip Gizmodo, Kamis (2/10/2025), Cameron menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada potensi film untuk menghasilkan uang, melainkan besaran keuntungan bersih setelah seluruh biaya dikeluarkan.

Baca Juga:

“Apakah kami menghasilkan uang dengan Avatar 3? Maksud saya, film itu bisa menghasilkan uang. Namun, pertanyaannya adalah margin keuntungannya seperti apa, jika ada, adanya berapa?” kata Cameron.

Pencipta film Titanic itu menuturkan, lonjakan biaya produksi terutama dipicu kebutuhan menciptakan efek visual (VFX) yang inovatif dan canggih.

Kondisi tersebut, menurutnya, mulai menjadi tantangan besar bagi jenis film berskala besar yang ia sukai untuk digarap.

Baca Juga:

Meski Avatar: The Way of Water sukses meraup lebih dari USD 5 miliar jika digabungkan dengan film pertama, Cameron tetap menyatakan kecemasannya.

Dia bahkan mengisyaratkan kemungkinan perlunya jeda atau evaluasi dari rumah produksi untuk menekan biaya sebelum melanjutkan proyek berikutnya.

James Cameron khawatir biaya produksi tinggi bisa tekan keuntungan film Avatar: Fire and Ash.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI