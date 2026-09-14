Jamin Hak Ahli Waris, Jasa Raharja Mulai Data dan Verifikasi Korban KM Virgo Transport 8

jpnn.com, BANJARMASIN - PT Jasa Raharja (Persero) resmi memulai proses pendataan dan verifikasi identitas para korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8.

Proses ini dilakukan dengan menghimpun data dari Basarnas serta memvalidasi identitas korban meninggal dunia melalui tim Inafis dan kepolisian setempat guna mempercepat penyaluran hak santunan.

Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan pendataan dilakukan mengikuti perkembangan operasi pencarian dan evakuasi Basarnas, dan data korban meninggal dunia mulai diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan identitas setiap korban.

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“Data kami masih mengikuti yang disampaikan oleh Basarnas. Semua data itu sekarang sudah kita himpun, dan beberapa pendataan khususnya yang meninggal dunia juga sudah kami lakukan proses verifikasi dan validasinya,” ujarnya di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin.

Ia menjelaskan verifikasi korban meninggal dunia akan dicocokkan dengan data Inafis dan kepolisian terlebih dahulu sebelum berkoordinasi dengan ahli waris atau keluarga korban untuk memastikan kesesuaian data.

Sementara itu, pendataan korban luka-luka dilakukan setelah korban berhasil dievakuasi, termasuk korban yang tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sebagian kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Awaluddin mengatakan proses verifikasi melibatkan Kementerian Perhubungan melalui KSOP, Basarnas, Kementerian Kesehatan melalui rumah sakit yang menangani korban, kepolisian, Pelindo, serta unsur terkait lainnya.

“Dari hasil verifikasi akhir dan pernyataan resmi terhadap penetapan korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, akan mengikuti prosedur dalam konteks pemberian santunan,” ujarnya.