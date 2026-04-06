Jamin Harga BBM Bersubsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026, Menkeu: Enggak Usah Takut
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi tidak naik setidaknya sampai akhir 2026.
Purbaya mnyatakan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
"Kami siap tidak menaikkan (harga, red) sampai akhir tahun, untuk BBM bersubsidi, ya," kata dia dalam raker itu.
Harga minyak dunia melonjak seiring ekskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda kapan berakhir.
Menurut Purbaya, Kemenkeu sudah menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 jika harga minyak dunia naik dari USD 80 sampai USD 100 per barel.
"Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung,” tutur dia.
Purbaya mengatakan pemerintah masih memiliki berbagai pos anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan dana subsidi BBM andai tarif minyak dunia terus naik.
"Ya, yang penting itu dananya ada," lanjutnya.
Menkeu Purbaya mengaku pihaknya sudah menghitung ketahanan APBN andai harga minyak dunia naik sampai USD 100 per barel.
