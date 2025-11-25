Jamin Keamanan Lingkungan Kerja, LPKR Terapkan Sistem K3 Menyeluruh

jpnn.com, JAKARTA - Lingkungan kerja yang aman dan nyaman memberikan manfaat signifikan bagi karyawan dan perusahaan.

Selain mampu meningkatkan produktivitas, lingkungan kerja yang kondusif juga dapat mereduksi tingkat stres akibat bekerja dan meningkatkan loyalitas karyawan.

Oleh karena itu, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), platform real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: Begini Strategi LPKR Mengembangkan SDM Unggul dan Berkelanjutan

"Kami percaya bahwa tenaga kerja yang sehat dan terlindungi merupakan fondasi utama keberlanjutan bisnis," kata CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady, Selasa (25/11).

Sebagai bentuk keseriusan, perusahaan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang selaras dengan praktik terbaik dan pedoman nasional, mencakup 100% karyawan maupun pekerja non-karyawan.

Setiap unit bisnis diwajibkan membangun sistem K3 sesuai ketentuan hukum, sekaligus menyediakan layanan K3 yang komprehensif untuk seluruh tenaga kerja tanpa terkecuali.

"Untuk memastikan penerapan yang optimal, tiap unit bisnis menunjuk petugas atau membentuk komite K3 khusus," ujarnya.

Komite bertugas mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko, memastikan pemeriksaan keselamatan dilakukan secara berkala, hingga menyusun laporan insiden.