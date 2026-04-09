Jamin Keamanan Produk, KAI Logistik Kantongi Sertifikasi Halal di 3 Titik Distribusi Utama Retail
jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik meraih Sertifikat Halal untuk layanan pengiriman barang retail.
Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan menjelaskan sertifikasi ini secara spesifik diberikan kepada layanan KALOG Express di tiga titik distribusi dengan arus barang yang masif, yakni Service Point KALOG Express Jakarta Gudang, Semarang Poncol, dan Surabaya Kota.
Inisiatif ini membuka fase baru dalam peningkatan standar layanan retail yang berfokus pada keamanan produk sepanjang proses distribusi.
Yuskal menuturkan pencapaian ini merupakan manifestasi nyata dari upaya perusahaan dalam memberikan kepastian hukum dan operasional bagi pemilik barang di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.
“Sertifikasi ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah komitmen mendalam untuk membangun kepercayaan pasar yang lebih kuat, terutama bagi sektor-sektor sensitif yang mengandalkan integritas proses distribusi dalam menjaga kualitas produk mereka secara menyeluruh,” ujar Yuskal.
Perluasan ke layanan retail ini merupakan bagian dari roadmap perusahaan, setelah sebelumnya sertifikasi diterapkan pada layanan kontainer di sejumlah terminal logistik.
Melalui terminal Sungai Lagoa, Klari, Kalimas, dan Ronggowarsito yang telah tersertifikasi.
Perusahaan kini secara konsisten memperluas cakupan jaminan halal ke segmen pengiriman barang kecil namun memiliki volume perputaran yang masif, guna menciptakan ekosistem logistik yang holistik dan terpercaya.
KAI Logistik hadir untuk memastikan bahwa rantai distribusi tidak menjadi titik lemah bagi UMKM dalam memenuhi standarisasi pemerintah tersebut.
- Bukukan Laba Bersih Rp1,05 Triliun, Jamkrindo Perluas Dukungan bagi UMKM dan Koperasi
- Pertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel
- Kenalkan 13 Fitur Baru, Jurus Grab Bantu Merchant & Pengemudi dengan Inklusivitas AI
- Duga Dokumen Halal Disalahgunakan Ritel, PT Arwinda Melapor ke Polisi
- Kunci UMKM Perempuan Keluar dari Tekanan Ekonomi, Simak Nih!
- Arus Mudik Lebaran 2026, Pengiriman KAI Logistik Tembus Capai 3.133 Ton