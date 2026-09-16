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Jamin Mutu Bantuan Pangan, BULOG Perkuat Pengawasan Pengolahan Beras di Cirebon

Jamin Mutu Bantuan Pangan, BULOG Perkuat Pengawasan Pengolahan Beras di Cirebon
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Perum BULOG memperkuat pengawasan terhadap penyiapan dan penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cirebon. Foto: BULOG

jpnn.com, CIREBON - Perum BULOG memperkuat pengawasan terhadap penyiapan dan penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cirebon.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pengolahan komoditas, pemeriksaan, penyimpanan, hingga beras diterima oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Sebagai BUMN yang memperoleh amanah pemerintah dalam mendukung program pangan nasional, BULOG berkomitmen menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan penerima manfaat.

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Komitmen tersebut ditunjukkan BULOG setelah menerima masukan masyarakat terkait penyaluran Bantuan Pangan di Desa Ujung Semi dan Desa Guwa, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon.

BULOG melalui Kantor Cabang Cirebon bersama Kantor Wilayah Jawa Barat segera menurunkan tim ke lapangan pada 15 September 2026 untuk melakukan pengecekan, berkoordinasi dengan pelaksana di tingkat desa, serta mendengarkan langsung masukan dari PBP.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo mengatakan langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh mekanisme penyaluran berjalan sesuai prosedur.

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“Kami segera menurunkan tim ke kedua desa untuk melakukan pengecekan langsung dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Berdasarkan penelusuran awal, pada saat monitoring dan evaluasi sebelumnya belum terdapat laporan yang disampaikan kepada BULOG Kancab Cirebon maupun pelaksana di tingkat desa,” ujar Nurman.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, BULOG pada hari yang sama juga melakukan penggantian sebanyak 64 sak atau 640 kilogram beras berdasarkan masukan yang diterima dari sejumlah PBP.

Perum BULOG memperkuat pengawasan terhadap penyiapan dan penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cirebon.

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