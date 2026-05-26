menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Jamin Stok Pangan Saat Iduladha, Pemkot Tangsel Perketat Pengawasan Hulu ke Hilir

Jamin Stok Pangan Saat Iduladha, Pemkot Tangsel Perketat Pengawasan Hulu ke Hilir

Jamin Stok Pangan Saat Iduladha, Pemkot Tangsel Perketat Pengawasan Hulu ke Hilir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemkot Tangsel melakukan pengetatan pengawasan demi menjaga harga bahan pokok tetap stabil menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Ilustrasi pasar: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berjanji menjaga harga bahan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5).

Kepala Dinas Kominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebutkan pihaknya memperketat pengawasan peredaran bahan pangan seperti perintah wali kota Benyamin Davnie. 

"Iduladha selalu diiringi dengan lonjakan permintaan komoditas tertentu. Oleh karena itu, instruksi Wali Kota sangat jelas, perketat pengawasan hulu ke hilir," kata dia kepada awak media, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Asep mengatakan pengawasan ketat diharapkan meredam potensi kenaikan harga psikologis (psychological pricing) yang kerap dimanfaatkan oknum pedagang demi meraup keuntungan berlebih.

"Kami mengantisipasi apa yang disebut kenaikan harga psikologis, situasi di mana harga naik bukan karena barangnya habis, melainkan karena sentimen perayaan hari besar semata," lanjut dia.

Selain itu, kata Asep, Pemkot Tangsel juga akan memastikan rantai pasok tidak terganggu demi menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Baca Juga:

Menurutnya, fokus pemantauan meliputi komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, cabai, dan bawang. 

Asep mengatakan stok pangan untuk wilayah Tangsel secara umum dalam kondisi aman dan mencukupi menyambut Iduladha. 

Pemkot Tangsel melakukan pengetatan pengawasan demi menjaga harga bahan pokok tetap stabil menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI