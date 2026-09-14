Jamin Transparansi Fiskal, Menkeu Suahasil Bakal Buka Data APBN Juli-Agustus 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan yang baru dilantik Suahasil Nazara berjanji segera memaparkan data lengkap realisasi APBN Juli dan Agustus 2026 demi menjaga transparansi anggaran publik.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Suahasil dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin.

Ia menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan kewajiban pelaporan fiskal yang dinilai krusial bagi publik

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Sebagai catatan, hingga saat ini Kementerian Keuangan memang belum mempublikasikan realisasi terperinci APBN untuk bulan anggaran Juli dan Agustus 2026. Pemaparan kinerja anggaran terakhir yang dapat diakses oleh masyarakat adalah realisasi Semester I-2026.

“Kalau mengenai APBN, kami akan bikin konferensi pers ALCo (Asset and Liability Committee) secepatnya,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin.

ALCo merupakan forum di Kemenkeu yang membahas perkembangan ekonomi, pelaksanaan APBN, penerimaan dan belanja negara, serta kondisi pembiayaan dan kas pemerintah. Hasil pembahasan ALCo menjadi salah satu dasar evaluasi dan penyusunan langkah kebijakan fiskal pemerintah.

Suahasil menyatakan pelaporan data APBN Juli dan Agustus nantinya akan dipaparkan dengan data yang lengkap sehingga publik bisa menerima transparansi pengelolaan anggaran negara.

Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menuturkan akan melanjutkan pekerjaan di instansi bendahara negara sehingga Kemenkeu menjadi lembaga yang kredibel.