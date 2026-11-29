jpnn.com, MAGELANG - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) Jamkrindo menggelar Media Gathering 2026 pada 26–28 November 2026, yang diikuti oleh perwakilan dari 30 media massa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo Sigit T. Prabowo serta Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Ardhi Setyarko.

Sigit mengatakan Media Gathering merupakan agenda rutin tahunan Jamkrindo yang menjadi ruang dialog dan pertukaran informasi mengenai kinerja perusahaan, perkembangan industri penjaminan, serta arah strategis pengembangan bisnis Jamkrindo, termasuk dinamika penataan industri penjaminan nasional.

Selain menjadi forum silaturahmi dan pertukaran informasi, rangkaian kegiatan Media Gathering 2026 juga mencakup kunjungan kepada mitra terjamin Jamkrindo Slondok Magelang yang bergerak di bidang kuliner.

Melalui kunjungan tersebut, insan media berkesempatan melihat secara langsung bagaimana layanan penjaminan berperan dalam membuka akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha, serta memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM.

Sigit menyebut media merupakan mitra strategis perusahaan dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai industri penjaminan serta memperluas pemahaman publik terhadap peran Jamkrindo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

“Melalui kegiatan Media Gathering ini, kami ingin mengajak rekan-rekan media untuk melihat lebih dekat bagaimana layanan penjaminan Jamkrindo memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha,” ujar Sigit.

"Di balik setiap angka penjaminan yang kami bukukan, terdapat pelaku usaha yang memperoleh kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas usahanya, serta menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja. Kami berharap sinergi dengan insan media dapat terus diperkuat sehingga manfaat penjaminan semakin dikenal dan dirasakan oleh masyarakat luas," imbuhnya.