Jamkrindo Bersama IFG Group Berangkatkan 25.304 Pemudik

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama Indonesia Financial Group (IFG) Group turut berpartisipasi dalam program Mudik Nyaman Bersama BUMN 2026, yang digelar oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Melalui program ini, Jamkrindo bersama IFG Group memberangkatkan 25.304 pemudik menggunakan dua moda transportasi, yakni 182 unit bus eksekutif dengan total sebanyak 7.804 pemudik dan 37 rangkaian kereta api dengan total sebanyak 17.500 pemudik.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan mudik merupakan tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

“Mudik merupakan tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Melihat dari penyelenggaraan program pada tahun-tahun sebelumnya yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, IFG Group terus mendukung inisiatif Kementerian BUMN dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Hexana.

Dalam keberangkatan Rabu (18/3), IFG memberangkatkan satu unit bus eksekutif khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak 26 pemudik dengan tujuan Yogyakarta yang telah dimodifikasi untuk menghadirkan ruang yang lebih luas dan nyaman.

Para pemudik disabilitas juga dapat didampingi oleh kerabat masing-masing. Hari ini, IFG juga memberangkatkan bus eksekutif reguler sebanyak 41 unit dengan tujuan Cirebon, Tasikmalaya, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Kudus, Yogyakarta, Wonogiri, Surabaya, Madiun, serta dua kota di Sumatera, yaitu Lampung dan Palembang dengan total 1.968 pemudik.

Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran dan keselamatan mudik Lebaran 2026, IFG juga memberikan perlindungan kecelakaan selama perjalanan mudik melalui dukungan dari anak usaha IFG, yaitu Jasa Raharja, Askrindo, Jasindo, dan IFG Life dengan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta yang mencakup risiko meninggal dunia, cacat tetap total, biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan, serta perlindungan lainnya.

Selain perlindungan tersebut, seluruh peserta program Mudik Nyaman Bersama IFG Group juga mendapatkan berbagai fasilitas pendukung seperti atribut mudik, layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui Mobil Sehat dari Jasindo dan Mandiri Inhealth, serta fasilitas Mobil Pintar (MoPi) dari Askrindo yang menghadirkan edukasi dan permainan bagi anak-anak.