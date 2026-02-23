Jamkrindo Bersama IFG Siapkan 2.150 Tiket Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama holding Indonesia Financial Group (IFG) serta seluruh anggota holding kembali menghadirkan program Mudik Gratis 2026.

Sebanyak 2.150 tiket mudik disiapkan melalui 45 unit bus yang melayani 13 rute ke berbagai daerah di Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari Mudik Bersama BUMN dan Danantara 2026 dengan tema “Mudik Aman, Berbagi Harapan”.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Krisna Johan mengatakan melalui program ini, Jamkrindo bersama IFG mendukung kelancaran arus mudik sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Krisna menyampaikan partisipasi Jamkrindo dalam program ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Program mudik gratis ini menjadi bagian dari kontribusi sosial Jamkrindo bersama IFG dalam mendukung masyarakat merayakan Idulfitri bersama keluarga. Kami ingin memastikan para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” ujar Krisna.

Sebanyak 45 unit bus yang telah memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan akan diberangkatkan menuju 13 kota tujuan di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini juga menjadi bagian dari sinergi BUMN dalam memberikan layanan publik yang lebih baik serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi risiko kepadatan dan kecelakaan selama periode mudik Lebaran.