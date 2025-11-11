Jamkrindo, IFG & Kejaksaan Salurkan Bantuan Untuk Renovasi Masjid dan Surau di Pariaman

jpnn.com, PARIAMAN - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Indonesia, Indonesia Financial Group (IFG) dan Anggota Holding IFG (Jasa Raharja, Askrindo dan Jasindo), berkolaborasi menyalurkan bantuan untuk merenovasi pembangunan Masjid Baitul Makmur dan Surau Gantiang Subarang di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (8/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi dan kepedulian sosial antara Jamkrindo, IFG, dan institusi penegak hukum dalam mendukung fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat di daerah.

Simbolis penyerahan bantuan diberikan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Prof. (H.C). Dr. R. Narendra Jatna, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhibuddin dan Plt. Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari.

Abdul Bari mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus memberikan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sarana ibadah dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

“Sebagai perusahaan penjaminan yang berlandaskan nilai keberlanjutan dan tata kelola yang baik, Jamkrindo bersama IFG dan Kejaksaan berkomitmen hadir tidak hanya melalui peran bisnis, tetapi juga melalui aksi nyata sosial. Renovasi masjid dan surau ini kami harapkan dapat memperkuat peran rumah ibadah sebagai pusat kegiatan spiritual, pendidikan, dan sosial masyarakat,” ujar Abdul Bari.

Abdul Bari menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi simbol semangat kebersamaan antara BUMN, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang harmonis dan berdaya.

“Kami meyakini keberlanjutan sebuah institusi tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga bantuan ini dapat menjadi berkah dan memberikan nilai tambah bagi warga Pariaman serta mempererat hubungan sinergis antara Jamkrindo, IFG, dan Kejaksaan,” tuturnya.

Sebagai informasi, PT Jamkrindo merupakan anggota holding asuransi, penjaminan, dan investasi Indonesia Financial Group (IFG) yang memiliki komitmen kuat terhadap program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).