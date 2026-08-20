Lewat Kelas Bisnis Green Campreneur 2026, Jamkrindo Perkuat Fondasi UMKM

jpnn.com, TASIKMALAYA - PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo (Persero) memperkuat pemberdayaan UMKM melalui Kelas Bisnis Green Campreneur 2026.

Sebanyak 30 UMKM Hijau dan EcoStartup terpilih dari sekitar 300 pendaftar mengikuti program yang menjadi bagian dari upaya Jamkrindo menciptakan nilai bersama (Creating Shared Value/CSV) melalui penguatan UMKM dan ekosistem usaha berkelanjutan.

Mengusung tema 'Tumbuh Lestari, Siap Akselerasi', program ini mendorong UMKM Hijau meningkatkan kapasitas, daya saing dan keberlanjutan usaha.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Akhmad Albaasithu mengatakan pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Jamkrindo dalam menyemarakkan HUT ke-81 RI, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Program ini merupakan program unggulan Perusahaan yang telah dilakukan sejak 2023.

"Semangat kemerdekaan juga berarti mendorong masyarakat untuk semakin mandiri secara ekonomi. Melalui Green Campreneur, kami ingin membantu UMKM tumbuh lebih kuat, berdaya saing dan mampu memberikan dampak yang lebih luas,” ujar Akhmad.

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Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan omzet.

Pelaku usaha juga perlu memiliki pengelolaan bisnis yang baik, adaptif dan berkelanjutan.