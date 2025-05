Jamkrindo Raih 3 Penghargaan di Ajang Indonesia Financial Top Leader Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) meraih tiga penghargaan bergengsi di ajang Indonesia Financial Top Leader Award 2025.

Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti komitmen dan kualitas kepemimpinan perusahaan dalam industri penjaminan kredit di Indonesia.

Penghargaan tersebut merupakan bukti nyata Jamkrindo dalam menyelaraskan strategi bisnis perusahaan dengan peta jalan (roadmap) penjaminan yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari berhasil meraih penghargaan sebagai Indonesia Top Leader for Market Expansion in Credit Guarantee Services.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis dalam memperbesar porsi penjaminan non program dan memperluas jangkauan layanan penjaminan kredit, sehingga dapat mencakup berbagai sektor usaha dan menjangkau wilayah-wilayah potensial di seluruh Indonesia.

Pendekatan yang dilakukan secara terukur dan berorientasi pada kebutuhan pasar telah menjadi fondasi keberhasilan ekspansi layanan perusahaan.

Sementara itu, Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Henry Panjaitan memperoleh dua penghargaan, yaitu Indonesia Top Leader for Strengthening Risk Management in Credit Guarantee dan Indonesia Top Leader for Strengthening Risk Assessment in Credit Guarantee.

Kedua penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan dalam memimpin proses penguatan manajemen risiko serta sistem penilaian risiko di dalam menjalankan bisnis perusahaan.