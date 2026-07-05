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Jamkrindo Salurkan Bantuan Tahap Awal bagi Korban Terdampak Gempa di NTT

Jamkrindo Salurkan Bantuan Tahap Awal bagi Korban Terdampak Gempa di NTT
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PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap awal bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto dok Jamkrindo

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap awal bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat, sekaligus menjadi langkah awal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak dan proses pemulihan pascabencana.

Bantuan tahap awal yang disalurkan berupa kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, yang diserahkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu, (16/08/2026).

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Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia Abdul Bari mengatakan perseroan berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, bantuan tahap awal ini merupakan bagian dari rangkaian kepedulian perusahaan yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

“Bantuan ini merupakan langkah awal dari kepedulian Jamkrindo kepada masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Kami ingin memastikan bahwa perusahaan hadir untuk memberikan dukungan di tengah kondisi yang tidak mudah. Ke depan, kami akan terus melihat kebutuhan di lapangan dan membuka ruang untuk memberikan bantuan lanjutan, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Abdul Bari.

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Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi pascabencana serta memberikan dukungan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

Abdul Bari menambahkan penanganan kondisi pascabencana membutuhkan sinergi dan gotong royong dari berbagai pihak.

Jamkrindo tidak hanya membuka peluang untuk melanjutkan dukungan melalui program perusahaan, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

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