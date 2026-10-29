Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung membahas penerapan ketentuan kedaluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional.

Pembahasan yang dilakukan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Penguatan Pengendalian Penuntutan dalam Penerapan Ketentuan Kedaluwarsa Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional' yang dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak bertujuan mengantisipasi perbedaan penafsiran aturan yang berpotensi memengaruhi penanganan perkara pidana.

Kegiatan FGD yang berlangsung di Hotel Gran Mahakam Jakarta pada Rabu (28/10) menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Anggota Komisi III DPR Hinca I.P. Pandjaitan XIII, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Dosen Hukum Pidana Universitas Brawijaya Dr. Fachrizal Afandi, dan Dosen Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada Dr. Muhammad Fatahillah Akbar.

Dalam keynote speech-nya, Jampidum Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan setiap perkara yang dilanjutkan penanganannya harus memiliki dasar kewenangan yang sah untuk dituntut.

Pengabaian atau keterlambatan dalam mengidentifikasi masa kedaluwarsa dapat berakibat pada hilangnya dasar hukum kelanjutan penanganan perkara tersebut.

"Persoalan yang perlu saya pastikan ialah setiap perkara yang dilanjutkan masih mempunyai dasar kewenangan untuk dituntut. Kecukupan bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana harus diperiksa bersama dengan ada atau tidaknya alasan yang menggugurkan kewenangan, termasuk kedaluwarsa," ujar Jampidum di hadapan para peserta FGD.

Jampidum dalam arahannya memaparkan penguatan pengendalian penuntutan ini mencakup perlunya kejelasan hubungan kelembagaan melalui koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum terkait dokumen, tanggung jawab pemeriksaan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat dalam setiap tahap penanganan perkara.

Selain itu, diperlukan pula penyelarasan pemahaman mengenai istilah "penuntutan" antara KUHAP dan KUHP, di mana dimulainya penyidikan tidak serta-merta dianggap otomatis memutus tenggang kedaluwarsa tanpa melalui pemeriksaan substansial atas tindakan, kewenangan pejabat, serta pemenuhan persyaratan hukum dan buktinya.