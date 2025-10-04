Jamrud Hentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025
jpnn.com, JAKARTA - Grup band Jamrud menghentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).
Waktuku Mandi menjadi lagu pembuka dari grup band asal Cimahi, Jawa Barat di Synchronize Fest sore tadi.
Vokalis Jamrud, Krisyanto menyapa para penonton setelah membawakan lagu pertama.
"Assalamualaikum Synchronize," ujar Krisyanto menyapa para penonton, di Jiexpo Kemayoran.
Penampilan Jamrud dilanjutkan dengan membawakan lagu Dehidrasi dan Negeri Makmur. Krisyanto juga membawakan lagu Ningrat yang membuat penonton ikut bernyanyi bersama.
Suasana di Dynamic Stage makin riuh tatkala Jamrud membawakan lagu hits mereka, Pelangi Di Matamu.
Sontak, para penonton ikut bernyanyi bareng seiring lagu tersebut dinyanyikan.
"Aku sayang Synchronize. Mudah-mudahan tahun depan diundang lagi," ucap Krisyanto.
Grup band Jamrud menghentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Keriangan di Hari Pertama Synchronize Fest 2025
- Tampil di Synchronize Fest 2025, D'MASIV Pamer Lagu Baru
- Hindia Tampilkan Bendera Palestina di Panggung Synchronize Fest 2025
- Bikin Penonton Bergoyang, Letto Bawakan Lagu Sandaran Hati Versi Koplo
- Ini Daftar Penampil di Hari Pertama Synchronize Fest 2025
- Pinkan Mambo Siap Gantikan Duo Maia di Synchronize Fest 2025