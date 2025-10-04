menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Jamrud Hentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025

Jamrud Hentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025

Jamrud Hentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup band Jamrud di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10). Foto Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup band Jamrud menghentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).

Waktuku Mandi menjadi lagu pembuka dari grup band asal Cimahi, Jawa Barat di Synchronize Fest sore tadi.

Vokalis Jamrud, Krisyanto menyapa para penonton setelah membawakan lagu pertama.

Baca Juga:

"Assalamualaikum Synchronize," ujar Krisyanto menyapa para penonton, di Jiexpo Kemayoran.

Penampilan Jamrud dilanjutkan dengan membawakan lagu Dehidrasi dan Negeri Makmur. Krisyanto juga membawakan lagu Ningrat yang membuat penonton ikut bernyanyi bersama.

Suasana di Dynamic Stage makin riuh tatkala Jamrud membawakan lagu hits mereka, Pelangi Di Matamu.

Baca Juga:

Sontak, para penonton ikut bernyanyi bareng seiring lagu tersebut dinyanyikan.

"Aku sayang Synchronize. Mudah-mudahan tahun depan diundang lagi," ucap Krisyanto.

Grup band Jamrud menghentak Dynamic Stage di Synchronize Fest 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI