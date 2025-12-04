menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Jan Maringka Bareng 60 Mahasiswa FH UNKRIS Sambangi PN Bekasi, Ada Apa?

Jan Maringka Bareng 60 Mahasiswa FH UNKRIS Sambangi PN Bekasi, Ada Apa?

Jan Maringka Bareng 60 Mahasiswa FH UNKRIS Sambangi PN Bekasi, Ada Apa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dr Jan Maringka (kedua kanan) selaku Dosen pembimbingn 60 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (FH UNKRIS) Bekasi saat melaksanakan Kuliah Lapangan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pada Rabu, 3 Desember 2025. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 60 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana  (FH UNKRIS) Bekasi melaksanakan Kuliah Lapangan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pada Rabu, 3 Desember 2025.

Puluhan mahasiswa tersebut didampingi langsung oleh dosen pembimbingnya Dr Jan Maringka dan diterima oleh Ketua PN Bekasi Riska Widiana.

Jan mengatakan tujuan utama dari kuliah lapangan ini adalah memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai proses peradilan di Indonesia.

Baca Juga:

"Materi yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini adalah peran hakim dalam peradilan perdata, khususnya terkait dengan gugatan demi kepentingan umum,” kata Jan Maringka Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Kejagung Periode 2017-2020 ini.

Jan Maringka Bareng 60 Mahasiswa FH UNKRIS Sambangi PN Bekasi, Ada Apa?

Sebanyak 60 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (FH UNKRIS) Bekasi melaksanakan Kuliah Lapangan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pada Rabu, 3 Desember 2025. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

Jan menjelaskan fokus materi kuliah lapangan itu adalah memahami gugatan demi kepentingan umum.

Pada kesempatan itu, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Suparna, S.H berbicara tentang prosedur untuk persidangan perkara perdata dan mekanisme penanganan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) serta Perkara Lingkungan Hidup yang sering kali berkaitan erat dengan kepentingan publik, diketahui kota Bekasi merupakan salah satu kota satelit yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah warga Jakarta.

Sebanyak 60 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (FH UNKRIS) Bekasi melaksanakan Kuliah Lapangan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI