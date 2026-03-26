Jan Maringka Sebut Prof Purnomo Yusgiantoro Berintegritas dan Punya Kapasitas, Sangat Pantas Pimpin IKAL Lemhannas
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tekanan global yang kian kompleks, mulai dari krisis energi hingga ancaman terhadap masalah ketahanan pangan, kebutuhan akan solusi dan langkah jitu kepemimpinan nasional sangat dibutuhkan.
Hal itu bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga diperlukan partisipasi penuh dari kelompok usaha dan masyarakat.
Kondisi faktual ini menjadi alasan utama di sebuah organisasi strategis dan kaya pemikiran seperti IKAL Lemhannas akan sosok yang tepat dalam mengisi kebutuhan roda organisasi yang paham kondisi bangsa di tengah tengah krisis global semacam ini.
Oleh karena itu, perlu segera mengisi kekosongan figur Ketua Umum IKAL Lemhannas agar kevakuman ini pemimpin tidak berkepanjangan.
Advokat senior yang juga mantan Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung RI 2017-2020 Dr Jan Maringka mengatakan sangat membutuhkan figur tidak hanya dengan pengalaman panjang, tetapi sosok yang teruji dengan integritas dan profesional yang nyata dalam mengatasi berbagai persoalan dan tanpa masalah dalam hal kepemimpinan.
Jan Maringka melihat kriteria itu ada pada sosok Profesor Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi.
Jan yang merupakan alumnus PPRA 53 tahun 2015 mengatakan IKAL Lemhannas bukanlah organisasi biasa.
IKAL Lemhannas merupakan wadah dari para alumni lintas angkatan yang memiliki berbagai latar belakang kepemimpinan strategis, baik sipil maupun militer sehingga figur yang akan memimpin harus memiliki standar lebih yang tidak bisa ditawar lagi.
Jan Maringka melihat Profesor Purnomo Yusgiantoro merupakan sosok berintegritas dan memiliki kapasitas sehingga sangat pantas memimpin IKAL Lemhannas.
