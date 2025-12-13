menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulteng » Jangan Ada PPPK Selalu Terima Gaji, tetapi Cuma Tidur-tiduran di Rumah

Jangan Ada PPPK Selalu Terima Gaji, tetapi Cuma Tidur-tiduran di Rumah

Jangan Ada PPPK Selalu Terima Gaji, tetapi Cuma Tidur-tiduran di Rumah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Morowali Utara Delis J Hehi menyerahkan SK PPPK 2024 tahap dua di Kolonodale, Kamis (11/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Morut

jpnn.com - MOROWALI UTARA - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.436 PPPK formasi 2024 tahap dua, Kamis (12/12).

"Manfaatkan momentum ini untuk bekerja lebih baik, profesional dan mengedepankan integritas sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN)," kata Bupati Morowali Utara Delis J Hehi usia menyerahkan SK PPPK di Kolonodale, Kamis.

Dia menyebutkan, Pemkab Morowali Utara sebelumnya, yakni pada Oktober 2025, telah menyerahkan SK kepada 1.588 PPPK.

Baca Juga:

Sehingga total jumlah PPPK di lingkup Pemkab Morowali Utara mencapai 3.024 orang.

Bupati Delis meminta para pegawai yang baru pemerima SK pengangkatan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk sebagai abdi negara.

"Banyak orang di luar sana ingin mendapat kesempatan seperti yang saudara-saudara dapatkan saat ini, tetapi tidak bisa karena daerahnya tidak mampu membayar gaji, maka jangan disia-siakan kesempatan ini," ujarnya.

Baca Juga:

Pemkab Morowali Utara, lanjutnya, menyediakan anggaran Rp130 miliar setiap tahun untuk kepentingan pembayaran gaji PPPK.

Diungkapkan, Pemkab Morowali Utara terpaksa memangkas sejumlah program supaya biaya belanja pegawai tetap terpenuhi.

Jangan sampai ada PPPK yang selalu terima gaji, tetapi ternyata cuma tidur-tiduran di rumah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI