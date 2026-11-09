Jangan Asal Beli Oli Murah! Pertamina Lubricants Ungkap Ciri-Ciri Produk Palsu

jpnn.com - Harga murah tidak selalu menjamin keuntungan bagi pemilik kendaraan. Terlebih jika produk yang dibeli merupakan oli palsu dengan kualitas yang tidak jelas.

Penggunaan pelumas yang tidak sesuai standar dapat berdampak buruk terhadap kondisi mesin. Komponen kendaraan berisiko mengalami keausan lebih cepat, sementara biaya perbaikannya bisa jauh lebih besar.

Menanggapi kembali terungkapnya dugaan praktik pemalsuan oli kendaraan bermotor, PT Pertamina Lubricants (PTPL) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli produk pelumas.

Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi mengapresiasi upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik tersebut. Menurutnya, peredaran oli palsu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga membahayakan kendaraan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan praktik pemalsuan pelumas yang terjadi akhir-akhir ini," ujarnya.

"Peredaran produk palsu bukan hanya merugikan konsumen dan pemilik merek, tetapi juga dapat menimbulkan risiko bagi kendaraan karena kualitas dan standar produk yang digunakan tidak dapat dipastikan. Pengungkapan kasus seperti ini menjadi langkah penting untuk melindungi konsumen."

Jangan Tertipu Tampilan Kemasan Oli

Salah satu hal yang perlu diperhatikan konsumen ialah kondisi kemasan produk. Sebab, oli palsu bisa saja dibuat menyerupai produk asli sehingga sulit dibedakan hanya melalui pengamatan sederhana.

Warna, aroma, maupun tingkat kekentalan oli juga tidak cukup untuk memastikan keasliannya. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kualitas dan komposisi pelumas.