jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan Cellini, Kaylina mengungkapkan banyak konsumen kerap terjebak hanya pada aspek keempukan semata saat mencoba kasur di toko, tanpa mempertimbangkan daya topang jangka panjang.

Pasalnya, kasur yang terlalu empuk atau justru terlalu keras berpotensi memicu ketegangan otot hingga nyeri punggung jangka panjang.

Oleh karena itu, memahami karakteristik matras sebelum membelinya menjadi hal yang sangat penting.

“Kalau memilih matras, kita perlu melihat bagaimana bagian dalamnya menopang lekuk tubuh. Kombinasi pegas individual seperti pocket spring dengan lateks atau busa berdaya lenting tinggi (high-resilience foam) sangat membantu menjaga postur tulang belakang. Jadi, sewaktu pasangan bergerak di sebelahnya pun, guncangannya tidak akan terasa mengganggu,” ujar Kaylina.

Selain faktor ergonomi, aspek sirkulasi udara dan kebersihan material juga patut menjadi pertimbangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di iklim tropis seperti Indonesia.

Material pelapis kasur yang mampu mengatur suhu tubuh akan mencegah rasa gerah berlebih ketika tidur.

Di pasaran saat ini, sejumlah produsen mulai menyematkan teknologi tekstil khusus untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Sebagai gambaran, lini koleksi Nightingale dari Cellini memanfaatkan material seperti serat bambu dan kain TENCEL® pada beberapa modelnya yang diklaim mampu mendukung sirkulasi udara dan kenyamanan termal.