Jangan Asal Lap, Begini Cara Bersihkan Abu Vulkanis agar Cat Mobil Tak Baret

jpnn.com, JAKARTA - Ahli Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi memberikan cara membersihkan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang menempel di kendaraan agar tidak baret di bodi mobil.

Dia menjelaskan langkah paling aman adalah membilas kendaraan dengan air dalam jumlah cukup sebelum mencuci menggunakan sampo mobil.

"Urutan yang paling aman adalah bilas dengan cukup banyak air, cuci dengan sampo mobil pH netral, gunakan metode dua ember agar kotoran tidak kembali ke permukaan cat, lalu keringkan dengan microfiber bersih secara menepuk atau usap ringan," kata Agus dihubungi dari Jakarta, Senin.

Adapun metode dua ember dilakukan dengan menggunakan satu ember untuk larutan sampo dan ember lainnya untuk membilas wash mitt atau kain microfiber agar partikel abu yang sudah terangkat tidak kembali tergosok ke permukaan cat.

Membersihkan kendaraan dalam kondisi itu sangat diperlukan.

Sebab, kata Agus, abu vulkanis berbeda dari debu biasa karena butirannya lebih tajam dan kasar, sehingga saat bergesekan dengan permukaan mobil efeknya seperti amplas halus.

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Senada dengan Agus, pakar otomotif ITB lainnya, Yannes Martinus Pasaribu mengatakan pembilasan menjadi tahap penting karena kontak langsung dengan abu yang masih kering dapat menyebabkan goresan pada permukaan cat.

"Cara membersihkan agar abu tidak merusak lapisan cat kuncinya minimalkan kontak fisik dengan cat sampai sebanyak mungkin abu sudah terbilas. Jangan langsung digosok dengan menggunakan spons, kanebo, atau microfiber pada permukaan yg masih dipenuhi abu kering," kata Yannes.