Jangan Asal! Pengguna Kendaraan Listrik Perlu Tahu Ketentuan Mobil yang Akan Menyeberang

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah mengedarkan surat mengenai pemuatan kendaraan listrik di kapal.

Pasalnya, penanganan kendaraan listrik yang mengalami kebakaran memiliki karakteristik berbeda dengan kendaraan konvensional.

Oleh karena itu, kendaraan listrik yang akan menyeberang diwajibkan mengurangi kapasitas baterainya dan tidak dalam kondisi terisi penuh 100%.

“Dari Perhubungan Laut sudah memberikan surat edaran kaitannya dengan pemuatan kendaraan listrik, salah satunya adalah mobil yang akan menyeberang, melewati kapal wajib mempersiapkan diri lebih awal, yang kedua wajib mengurangi isi kapasitas baterainya, jadi jangan sampai baterainya penuh persen,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo saat Lokakarya Forwahub.

Selain itu, mobil listrik-mobil listrik yang akan naik ke kapal akan ditempatkan pada tempat tertentu, yang memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi semisal terjadi kebakaran.

Adapun kendaraan listrik harus tiba lebih awal di pelabuhan supaya bisa ditempatkan pada posisi yang memiliki sirkulasi udara baik dan dilengkapi dengan blower.

Terlebih, hingga saat ini belum ada teknologi pemadaman kendaraan listrik dengan sederhana seperti yang dilakukan saat memadamkan kendaraan yang lain.

Khoiri mengatakan, posisi khusus tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi bila kendaraan listrik mengalami kebakaran di kapal.