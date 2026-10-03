menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Jangan Asal! Pengguna Kendaraan Listrik Perlu Tahu Ketentuan Mobil yang Akan Menyeberang

Jangan Asal! Pengguna Kendaraan Listrik Perlu Tahu Ketentuan Mobil yang Akan Menyeberang

Jangan Asal! Pengguna Kendaraan Listrik Perlu Tahu Ketentuan Mobil yang Akan Menyeberang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penggunaan kendaraan listrik. Ilustrasi foto: ABeam Consulting

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah mengedarkan surat mengenai pemuatan kendaraan listrik di kapal.

Pasalnya, penanganan kendaraan listrik yang mengalami kebakaran memiliki karakteristik berbeda dengan kendaraan konvensional.

Oleh karena itu, kendaraan listrik yang akan menyeberang diwajibkan mengurangi kapasitas baterainya dan tidak dalam kondisi terisi penuh 100%.

Baca Juga:

“Dari Perhubungan Laut sudah memberikan surat edaran kaitannya dengan pemuatan kendaraan listrik, salah satunya adalah mobil yang akan menyeberang, melewati kapal wajib mempersiapkan diri lebih awal, yang kedua wajib mengurangi isi kapasitas baterainya, jadi jangan sampai baterainya penuh persen,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo saat Lokakarya Forwahub.

Selain itu, mobil listrik-mobil listrik yang akan naik ke kapal akan ditempatkan pada tempat tertentu, yang memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi semisal terjadi kebakaran.

Adapun kendaraan listrik harus tiba lebih awal di pelabuhan supaya bisa ditempatkan pada posisi yang memiliki sirkulasi udara baik dan dilengkapi dengan blower.

Baca Juga:

Terlebih, hingga saat ini belum ada teknologi pemadaman kendaraan listrik dengan sederhana seperti yang dilakukan saat memadamkan kendaraan yang lain.

Khoiri mengatakan, posisi khusus tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi bila kendaraan listrik mengalami kebakaran di kapal.

Penanganan kendaraan listrik yang mengalami kebakaran memiliki karakteristik berbeda dengan kendaraan konvensional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI