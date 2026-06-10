Jangan Buang Ibu, Dwi Sasono Jadi Bapak Problematik

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tayang di bioskop, film drama berjudul Jangan Buang Ibu akhirnya merilis official trailer.

Dalam trailer yang dirilis Leo Pictures, aktor Dwi Sasono tampil berbeda saat menjadi sosok ayah yang problematik. Dia terlihat banyak mengeluarkan kata kasar hingga

membentak, bahkan melakukan kekerasan fisik.

Cuplikan adegan tersebut membuat penonton terhenyak saat menyaksikan penampilan Dwi Sasono yang jauh di luar dugaan.

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Pada trailer terbaru, Jangan Buang Ibu juga menampilkan kisah tiga anak yang tumbuh dewasa tanpa kasih sayang seorang ayah. Sebuah perasaan dan pengalaman

yang banyak dialami anak di Indonesia.

Memerankan seorang bapak yang problematik dan sosoknya tidak hadir untuk keluarga menjadi tantangan tersendiri bagi Dwi Sasono yang dikenal sebagai seorang family man.

Namun, dirinya menyadari bahwa kondisi yang dihadapi oleh karakter Bapak di film Jangan Buang Ibu adalah karena orangbtua ingin anaknya berhasil.

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“Dia punya harapan yang terbaik untuk anaknya. Dia tidak mau anaknya gagal seperti dia,” kata Dwi Sasono.

Sementara itu, Dwi Sasono menerapkan parenting bahwa anak merupakan titipan, dan bukan sepenuhnya milik orang tua.