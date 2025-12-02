Jangan Cuma Pulih, Pakar Sebut Banjir Sumatra Harus Jadi Momen Perbaikan Sistematik
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya evaluasi mendasar pascabencana banjir yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh.
Nur Hidayat meminta agar penanganan bencana dijadikan momentum perbaikan sistem secara menyeluruh.
"Saya juga ingin menekankan prinsip ‘jangan hanya pulih, tetapi gunakan bencana untuk memperbaiki sistem’. Setiap bencana menawarkan pelajaran," kata Nur Hidayat dikutip, Senin (1/12).
Salah satu langkah konkret yang disarankan, yakni pembaruan peta jalur distribusi.
Jalur yang paling sering terputus harus segera dipetakan ulang menjadi peta risiko energi.
Perhatian khusus juga diarahkan pada SPBU yang berada di zona rawan bencana.
Fasilitas ini dinilai memerlukan standar ketahanan yang jauh lebih tinggi dibanding kondisi normal.
Standar tersebut mencakup perlindungan peralatan serta rencana operasi saat banjir.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya evaluasi mendasar pascabencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabasarnas Ungkap Warga Terdampak Bencana di Sumatra, Silakan Disimak
- Legislator PDIP Tantang Basarnas Berani Buka-Bukaan soal Penyebab Banjir Sumatra
- RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana di Tanah Datar
- Bahas Banjir Sumatra & Kiamat, Cak Imin Ajak Bahlil hingga Raja Juli Tobat Nasuhah
- PalmCo Maksimalkan Pengiriman Bantuan ke Wilayah Terisolasi di Sumut & Aceh
- Soal Banjir di Sumatra, Komisi IV Panggil Menhut Bahas Dugaan Deforestasi