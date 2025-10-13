Jangan Kaget Kalau di Era Prabowo Bulog Jadi Kementerian

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pemerintah akan mengkaji usul dari salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Bulog dinaikkan dari Perum di bawah Kementerian BUMN, menjadi setara kementerian/lembaga.

Pernyataan ???????salah satu orang dekat Presiden Prabowo Subinato itu sekaligus menanggapi pula usulan anggota DPR yang berpendapat adanya penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian, sehingga lebih independen dan tidak terhambat birokrasi dalam hal melalukan distribusi bahan pokok, terutama beras.

‎"Nanti kami kaji, ya, yang pasti Bulog terus kami perbaiki," kata Prasetyo saat memberikan keterangan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.???????

‎Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan.???????

Menurut Pras, suntikan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun pada awal 2025 terbukti membuat cadangan beras nasional menembus rekor tertinggi.

Pada ???????Juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton. Cadangan beras yang berhasil disimpan oleh Perum Bulog itu merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia Merdeka, dan menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan.

‎"Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," kata Pras.???????

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberi pendanaan tambahan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah, sehingga Bulog bisa menyerap lebih optimal.???????