Jangan Kaget Lihat Klasemen Akhir VNL 2026 Pria, Cek Bagan 8 Besar
jpnn.com - OSAKA - Dua jawara absen di perempat final Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria.
Jangan kaget! Dua tim yang pernah menjadi juara VNL itu ialah Brasil (2021) dan Prancis (2022, 2024).
Brasil dan Prancis gagal bersaing dengan tim-tim yang lebih siap.
Turki dan Ukraina bisa dibilang jadi Kuda Hitam musim ini, dan mencatat sejarah lulus pertama kali ke The Finals VNL.
Tujuh tim teratas di klasemen lulus ke perempat final yang digelar di Ningbo, China, 29 Juli-2 Agsutus.
Satu tempat di perempat final sudah dipastikan jauh-jauh hari milik tuan rumah The Finals (perempat final dan seterusnya), yakni China.
Meski tak termasuk Top 8 di klasemen akhir, China punya hak untuk bermain di perempat final, bahkan peringkat ke-17 pun harus rela terdegradasi.
Ya. Kanada yang berada di atas China 'menjadi korban' peraturan.
Tak ada dua mantan juara VNL di perempat final VNL 2026 Pria. Mari lihat ke sini.
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