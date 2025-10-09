Jangan Kaget, Segini Jumlah Pengguna QRIS di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia sudah melampaui kartu kredit.

“Payment QRIS itu terus meningkat dan jumlah penggunanya di Indonesia sudah lebih dari 50 juta. Ini sudah lebih tinggi dari pengguna kartu kredit,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (9/10).

Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan QRIS, tutur Airlangga, menyebabkan penyedia jasa e-payment atau pembayaran elektronik mulai khawatir. Sebab, tak hanya di Indonesia, QRIS juga mulai merambah negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Selain itu, QRIS juga mulai menyentuh negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, China, dan Korea Selatan.

“Kami sedang mendorong untuk di Uni Emirat Arab. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita tidak menggunakan mata uang lain untuk transaksi di luar negeri. Ini akan menjaga stabilitas rupiah kita,” kata Airlangga.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan total nilai transaksi QRIS antarnegara di Malaysia, Singapura, dan Thailand mencapai Rp 1,66 triliun hingga Juni 2025.

Adapun BI melaporkan volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS secara umum tumbuh signifikan, yakni sebesar 162,77 persen (year-on-year/yoy) per Juli 2025.

Peningkatan QRIS sejalan dengan pertumbuhan pembayaran digital yang meningkat di seluruh komponen sehingga tumbuh 45,30 persen (yoy) dan mencapai 4,44 miliar transaksi.