menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Jangan Konsumsi 3 Obat Ini Bersama dengan Cuka Sari Apel

Jangan Konsumsi 3 Obat Ini Bersama dengan Cuka Sari Apel

Jangan Konsumsi 3 Obat Ini Bersama dengan Cuka Sari Apel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CUKA sari apel merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaat cuka sari apel, Anda bisa mengonsumsinya begitu saja atau dicampur dengan air hangat.

Namun, ada beberapa jenis obat yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan cuka sari apel.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pencahar

Pencahar adalah sekelompok obat yang membantu melancarkan buang air besar.

Obat ini sering digunakan untuk mengatasi sembelit dan masalah kesehatan gastrointestinal lainnya.

Baca Juga:

Pencahar stimulan adalah jenis pencahar yang meningkatkan pergerakan di usus dan mengurangi jumlah air yang diserap tubuh dari usus.

Contoh pencahar termasuk senna dan Dulcolax (bisacodyl).

Ada beberapa jenis obat yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan cuka sari apel dan salah satunya ialah tentu saja pencahar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI