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Jangan Lupa Bawa Payung, Jakarta Diperkirakan Hujan Pada Sore hingga Malam

Jangan Lupa Bawa Payung, Jakarta Diperkirakan Hujan Pada Sore hingga Malam
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Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu (30/9). Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu (30/9).

Melalui laman resmi BMKG, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan mengalami hujan ringan pada sore hingga malam.

BMKG memerinci wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

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Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan diperkirakan udara kabut.

Sementara Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan.

Lalu, pada sore hingga malam hari wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga sedang.

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Suhu udara di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 25 derajat hingga 31 derajat Celsius.

Memasuki siang hari suhu udara mencapai 29 sampai 33 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 28 derajat Celcius. (Antara/jpnn)


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Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu (30/9).


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

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