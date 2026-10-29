Jangan Malas Cek Komponen Ini Saat Musim Hujan
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang November, langit Indonesia siap menumpahkan hujan secara berkala. Bagi yang saban hari memegang guyuran air dari langit adalah cerita lain.
Mulai dari jalanan licin, jarak pandang terbatas, dan kondisi lalu lintas yang tentu akan berbeda.
Hujan kerap menyisipkan drama di jalan. Agar perjalanan tidak berubah jadi momok, ada baiknya menyisihkan waktu sejenak pada akhir pekan untuk mengecek kondisi "si kuda besi".
Tidak perlu tunggu masuk bengkel besar, sejumlah poin ini bisa jadi patokan awal sebelum badai benar-benar tiba.
Cengkeraman dan Sapuan Air
Urusan menempel di aspal basah sepenuhnya ada di ban. Tengok alur tapaknya; jika indikator TWI (Tread Wear Indicator) sudah makin menipis, itu sinyal kuat untuk ganti baru.
Ban gundul di atas jalanan tergenang adalah resep instan terkena aquaplaning—kondisi melayang yang bikin kemudi mendadak tak merespons.
Tekanan angin pun wajib pas, tidak terlalu keras apalagi kempis.
Hujan kerap menyisipkan drama di jalan. Agar perjalanan tidak berubah jadi momok, ada baiknya menyisihkan waktu sejenak mengecek kondisi kendaraan
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