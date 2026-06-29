Jangan Membangun Cinta di Atas Rasa Memiliki yang Berlebihan
Oleh: Hj Siti Jamaliah Lubis, SH, MH
jpnn.com - KEKERASAN terhadap perempuan selalu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan.
Bekas luka di tubuh mungkin dapat sembuh, tetapi ketakutan, rasa malu, dan hilangnya kepercayaan diri sering kali menetap jauh lebih lama.
Oleh sebab itu, setiap kasus kekerasan tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi antara pelaku dan korban, melainkan sebagai cermin bahwa masih ada ruang-ruang di sekitar kita yang gagal menghadirkan rasa aman bagi sesama manusia.
Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR, warga Rancaekek, Kabupaten Bandung, kembali mengguncang nurani publik.
Dugaan bahwa penyiksaan berlangsung selama tiga tahun memperlihatkan betapa kekerasan dapat berlangsung begitu lama tanpa diketahui, atau mungkin tanpa cukup cepat mendapatkan pertolongan.
Situasi ini mengingatkan bahwa kekerasan sering kali tumbuh dalam tempat-tempat tersembunyi yang tertutup, sunyi, dan jauh dari perhatian masyarakat.
Menurut informasi yang beredar, korban mengalami tindakan kekerasan yang sangat berat.
Ia diduga dipukul pada bagian dada menggunakan tangan kosong, disundut rokok ketika pelaku sedang marah, hingga mengalami berbagai luka serius, mulai dari gangguan penglihatan, bibir sumbing, kesulitan berbicara, sampai tidak mampu berjalan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami YTR mengingatkan bahwa cinta tidak pernah dapat dijadikan pembenaran atas kekerasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Taufik Hidayat Melakukan Kekerasan Ekstrem, Sadis, Kejam, Merendahkan Martabat Manusia
- Libur Sekolah, Penjualan Tiket KA Daop 2 Bandung Melonjak 7,4 Persen
- Soroti Kasus Taufik Hidayat, Komnas Perempuan Ungkap Alasan Korban Tidak Bisa Kabur
- Irjen Rudi: Karakter Taufik Hidayat Temperamental
- Kabar Terbaru Kondisi YTR Korban Kesadisan Taufik Hidayat, Dokter Sampai Bilang Begini
- Perkenalan Taufik Hidayat dan Mbak YTR Korban Penyiksaan Berawal dari Aplikasi Tinder