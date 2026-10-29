Jangan Panik, Bintik Hitam di Susu Bubuk Anak Bukan Kotoran, Ini Penjelasan Pakar IPB

jpnn.com, JAKARTA - Bagi orang tua, menemukan bintik kecil berwarna cokelat atau kehitaman pada susu bubuk anak tentu menimbulkan rasa khawatir.

Namun, pertanyaan muncul apakah susu masih layak konsumsi? Apakah itu kotoran atau tanda produk rusak?

Jangan buru-buru membuangnya. Ternyata, fenomena tersebut memiliki penjelasan ilmiah dari sisi teknologi pangan dan tidak selalu berkaitan dengan kontaminasi.

Akademisi bidang teknologi pangan dari IPB University Prof. Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang, STP. menjelaskan bahwa bintik hitam pada susu bubuk merupakan hal yang umum terjadi dalam proses produksi dan dikenal dengan istilah scorched particles.

Prof. Azis menjelaskan pembuatan susu bubuk melibatkan serangkaian tahapan yang sangat terkontrol, mulai dari pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengeringan.

Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah spray drying atau pengeringan semprot.

"Melalui teknologi spray drying susu cair diubah menjadi bubuk dengan memanfaatkan udara panas dalam waktu singkat. Menariknya, penguapan air membantu menjaga suhu partikel susu tetap lebih rendah dibandingkan suhu udara pengering, sehingga paparan panas terhadap komponen gizinya relatif ringan," jelas Prof. Azis, Rabu (29/10).

Namun, dalam proses tersebut, sebagian kecil partikel susu dapat menempel pada permukaan alat pengering dan terpapar panas lebih lama dibandingkan partikel lainnya.