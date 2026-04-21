Jangan Salah Pilih, Ini Kiat Memilih Paylater yang Sesuai

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian masyarakat terutama ibu rumah tangga harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran belanja harian.

Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Di tengah gaya hidup yang semakin dinamis, cara masyarakat mengelola pengeluaran ikut berubah, mulai dari belanja kebutuhan harian hingga momen seperti traveling atau kuliner.

Banyak masyarakat mencari metode pembayaran yang lebih fleksibel dan efisien agar tetap dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu perencanaan keuangan.

Metode paylater atau pembayaran beli sekarang bayar nanti itu memiliki peran penting.

Tidak hanya dari sisi kemudahan, tetapi juga dalam memberikan fleksibilitas pembayaran untuk mendukung pengeluaran yang lebih terencana.

Selain itu, beberapa layanan paylater menawarkan nilai tambah melalui berbagai promo dan opsi cicilan fleksibel, termasuk bunga ringan hingga cicilan 0%. Tentu tawaran tersebut sangat membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih optimal.

Namun, masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran sejumlah perusahaan yang menawarkan paylater.