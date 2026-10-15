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Jangan Sampai Bansos Berubah Menjadi Proyek Bagi-Bagi HP

Oleh: Elizabeth Kusrini - Pengamat Independen Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Partisipasi Publik

Jangan Sampai Bansos Berubah Menjadi Proyek Bagi-Bagi HP
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Pengamat Independen Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Partisipasi Publik, Elizabeth Kusrini. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Gagasan pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) mengundang banyak pertanyaan.

Digitalisasi bansos bukan merupakan gagasan yang buruk karena digitalisasi dapat membuat penyaluran bantuan lebih cepat, mengurangi perantara, meninggalkan jejak transaksi, dan memudahkan pengawasan.

Namun, apakah pembagian HP merupakan jawaban atas persoalan utama bansos di Indonesia. Jangan sampai pemerintah keliru mendiagnosis masalah.

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Ketika data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat, warga yang berhak masih mungkin tidak menerima bantuan, dan mekanisme pengaduan belum selalu mudah diakses, memberikan HP kepada masyarakat tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut.

HP adalah alat. Ia bukan solusi dari semua persoalan tata kelola bansos.

Jangan Mulai Dari Barangnya 

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Dalam kebijakan publik, pemerintah seharusnya memulai dari masalah yang hendak diselesaikan, bukan dari barang yang hendak dibeli.

Kalau persoalannya adalah sebagian penerima bansos tidak memiliki perangkat untuk mengakses layanan digital, pemerintah perlu terlebih dahulu mengetahui berapa banyak warga yang benar-benar berada dalam kondisi tersebut.

Anggaran negara harus dinilai bukan dari banyaknya barang yang dibagikan, tetapi dari persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.

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