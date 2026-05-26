Jangan Sampai Isu Pocong Dimanfaatkan Penjahat, Waspadalah!

jpnn.com - SERANG - Kapolda Banten Irjen Pol Hengki meminta masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi isu pocong.

Dia mengatakan, Polda Banten beserta jajaran di tingkat resor (Polres) mengintensifkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan yang memanfaatkan keresahan warga terkait isu kemunculan pocong palsu.

Irjen Pol Hengki mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun video yang belum diketahui kebenarannya.

Ia menegaskan bahwa isu pocong palsu yang beredar luas di media sosial tersebut dipastikan tidak benar.

"Kami tidak ingin keresahan masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi kejahatan seperti pencurian, perampokan, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya. Karena itu, kami meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan lingkungan," ujar Kapolda Irjen Pol Hengki, di Serang, Senin (25/5).

Hengki memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten saat ini dalam kondisi yang sepenuhnya aman dan terkendali.

Langkah peningkatan patroli dilakukan semata-mata untuk menjamin dan memberikan rasa aman yang optimal kepada warga.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak panik, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," tambahnya.