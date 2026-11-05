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Jangan Takut, Pak Jokowi! Ada Kaesang, Kahiyang, hingga PSI

Jangan Takut, Pak Jokowi! Ada Kaesang, Kahiyang, hingga PSI
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Tenda logistik yang disiapkan PSI Kabupaten Bekasi untuk massa pendukung Jokowi di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Timur ramai saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba untuk menghadiri sidang pembuktian ijazah, Kamis (5/11).

Dua dari tiga anak Jokowi, yakni Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu turut hadir dalam agenda tersebut.

Jokowi tiba sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan mobil hitam dengan pengawalan ketat sejumlah ajudan.

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Kedatangan mantan presiden RI itu langsung disambut kerumunan pendukung yang telah menunggu sejak pagi.

Mereka meneriakkan nama Jokowi sembari memberikan dukungan menjelang sidang pembuktian ijazah dalam perkara yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma.

"Jangan takut, Pak Jokowi, kami percaya sama Pak Jokowi," kata salah seorang pendukung.

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Di tengah ramainya massa, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyiapkan tenda logistik dan tenda medis di sekitar kawasan PN Jakarta Timur.

Kehadiran fasilitas tersebut turut mewarnai suasana di sekitar lokasi persidangan.

Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Timur ramai saat Jokowi tiba untuk menghadiri sidang pembuktian ijazah, Kamis (5/11).

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