Jangan Takut, Redenominasi Rupiah Tak Bikin Harga Emas Naik

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai kebijakan redenominasi rupiah yang tengah disiapkan sudah seharusnya segera dijalankan.

Hal ini menurut dia, kondisi ekonomi dan sistem keuangan di dalam negeri saat ini dinilai lebih siap dibandingkan satu dekade lalu.

Meski demikian, menurut dia, redenominasi rupiah perlu disertai dengan persiapan yang matang dari sisi Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI).

"Redenominasi itu perlu dilakukan tetapi harus konsisten. Kalau hari ini sudah mengeluarkan ide redenominasi, ya sudah kita tetapkan, kita rencanakan mulai melakukan persiapan-persiapan redenominasi. Komunikasi dengan parlemen nanti terkait dengan undang-undangnya. Persiapkan juga administrasinya nanti dengan otoritas moneter dan otoritas sektor keuangan seperti OJK," kata Sunarsip dikutip Jumat (14/11).

Kesiapan infrastruktur, regulasi, dan masa transisi perlu dirancang secara bersama agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Menurut Sunarsip, hambatan teknis dalam pelaksanaan redenominasi kini jauh berkurang berkat maraknya transaksi digital di masyarakat. Dengan semakin luasnya penggunaan uang elektronik, biaya pencetakan uang baru juga akan lebih efisien.

"Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya udah jauh berkurang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Karena kan 10 tahun yang lalu nilai uang kan udah makin turun kan. Akhirnya ya harga barang pun sekarang nggak ada lagi yang bener-bener real angkanya," katanya.

Meski demikian, Sunarsip menekankan pentingnya literasi publik untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat masih kerap menyamakan redenominasi dengan sanering, padahal keduanya berbeda.