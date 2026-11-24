jpnn.com - Konservasi Butuh Kehati-hatian, Bukan Sekadar Keputusan

Rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon perlu kita cermati secara serius.

Niat pemerintah menyelamatkan salah satu satwa paling langka di dunia ini patut kita apresiasi.

Namun, niat baik saja tidak cukup. Setiap kebijakan konservasi harus berlandaskan kajian ilmiah yang mendalam, kehati-hatian ekologis, dan prinsip keberlanjutan.

Badak Jawa bukan sekadar satwa liar biasa. Ia merupakan bagian penting dari kekayaan biodiversitas Indonesia sekaligus warisan alam dunia yang keberadaannya menjadi tanggung jawab generasi sekarang dan mendatang.

Dalam perspektif wildlife conservation, pemindahan satwa langka bukanlah tindakan sederhana. Banyak faktor ekologis, biologis, kesehatan, dan perilaku satwa yang harus kita pertimbangkan.

Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelamatkan justru menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidupnya.

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