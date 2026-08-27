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Jangan Tergiur Konten Viral, Pasien Perlu Pre-Consultation sebelum Berobat ke Penang

Jangan Tergiur Konten Viral, Pasien Perlu Pre-Consultation sebelum Berobat ke Penang
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Jangan tergiur konten viral, calon pasien disarankan melakukan pre-consultation sebelum berobat ke Penang. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di era digital, konten viral di media sosial kerap menjadi rujukan masyarakat dalam mengambil keputusan, termasuk terkait pengobatan.

Pengalaman influencer yang menjalani perawatan di Penang dapat membuat seseorang tertarik segera berobat tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi medisnya.

Namun, setiap kondisi kesehatan memiliki karakteristik berbeda. Keluhan yang terlihat serupa, seperti nyeri perut bagian bawah, dapat memiliki diagnosis dan tingkat keparahan berbeda sehingga pemeriksaan, tindakan medis, hingga biaya pengobatan yang dibutuhkan tidak selalu sama.

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Karena itu, masyarakat yang berencana berobat ke Penang disarankan melakukan pre-consultation sebelum keberangkatan.

Melalui BerobatkePenang.com, rekam medis pasien dapat ditinjau terlebih dahulu oleh dokter spesialis terkait di Penang.

Direktur BerobatkePenang.co, Birgita, mengatakan pihaknya membantu menjembatani komunikasi pasien dengan rumah sakit di Penang.

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Dokumen seperti resume medis, hasil laboratorium, rontgen, USG, hingga CT scan dapat dikirimkan untuk menjalani proses pre-review sebelum pasien terbang.

“Sebagai perwakilan resmi berbagai rumah sakit terkemuka di Penang, BerobatkePenang.com membantu menjembatani komunikasi pasien dan rumah sakit,” kata Birgita.

Jangan tergiur konten viral, calon pasien disarankan melakukan pre-consultation sebelum berobat ke Penang.

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