Jangan Tunggu Rusak, AC Mobil Juga Butuh Perawatan Rutin

Merawat AC mobil. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Banyak pemilik mobil baru sadar pentingnya merawat AC saat udara di kabin mulai terasa gerah.

Awalnya hanya kurang dingin ketika terjebak macet siang hari, tetapi lama-kelamaan AC cuma menghembuskan angin tanpa hawa sejuk.

Kondisi seperti itu kerap terjadi karena perawatan AC sering ditunda.

Padahal, di negara beriklim tropis seperti Indonesia, AC menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang kenyamanan berkendara sehari-hari.

Pengecekan AC mobil idealnya dilakukan setiap enam bulan atau setelah menempuh 10 ribu kilometer.

Pemeriksaan ringan biasanya meliputi pembersihan filter kabin, pengecekan tekanan freon, hingga kondisi kompresor dan kipas AC.

Sementara itu, servis menyeluruh disarankan dilakukan setahun sekali.

Tahap tersebut mencakup pencucian evaporator bila diperlukan, pengecekan kebocoran sistem, serta pembersihan kondensor.

