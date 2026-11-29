jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) membukukan volume penjaminan secara konsolidasi sebesar Rp299,01 triliun dan laba sebelum pajak (Earnings Before Tax/EBT) sebesar Rp1,24 triliun, hingga Oktober 2026.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga kinerja bisnis yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan pencapaian tersebut merupakan wujud konsistensi perusahaan dalam menjalankan peran strategis sebagai lembaga penjaminan yang menjembatani akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

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“Kami terus berupaya mengoptimalkan peran penjaminan sebagai instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja ini menjadi momentum bagi Jamkrindo untuk terus memperkuat fundamental bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Abdul Bari.

Hingga Oktober 2026, Jamkrindo secara konsolidasi telah menjangkau sebanyak 3.265.300 UMKM melalui layanan penjaminan dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.100.245 orang.

Capaian tersebut menunjukkan peran strategis Jamkrindo dalam mendukung produktivitas sektor riil, memperkuat keberlangsungan usaha, serta mendorong penciptaan dan keberlanjutan lapangan kerja.

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Abdul Bari menegaskan keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur dari pencapaian finansial, tetapi juga dari besarnya dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan melalui layanan penjaminan.

“Bagi Jamkrindo, pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan penciptaan nilai bagi perekonomian nasional. Melalui penjaminan, kami berupaya membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan, mengembangkan kapasitas usahanya, dan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat,” ungkapnya.