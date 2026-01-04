Jangkau Masyarakat Lebih Luas, Seminar Natal Nasional Berlangsung di 9 Kota
jpnn.com, JAKARTA - Panitia Natal Nasional 2025 membuka rangkaian Seminar Natal Nasional yang berlangsung di sembilan kota di Indonesia.
Mengusung tema Natal Nasional 2025, “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” yang terinspirasi dari Matius 1:21–24, kegiatan ini untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keluarga sebagai pusat pembentukan karakter, iman, dan ketahanan sosial bangsa.
Tak hanya seminar, acara ini juga dibalut dengan bakti sosial, penyaluran bantuan bencana, bantuan beasiswa, bantuan perbaikan gereja, dan bantuan ambulans di lebih dari 10 titik wilayah di Indonesia.
Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait, menyampaikan seminar ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi momentum penting untuk mengajak masyarakat melihat kembali peran keluarga sebagai fondasi kehidupan.
“Melalui seminar di sembilan kota ini, kami ingin menghadirkan dialog yang membangun tentang bagaimana keluarga Indonesia dapat terus kuat, saling mendukung, dan tetap menjadi tempat pertama di mana nilai kasih dan harapan itu tumbuh,” ujar Maruarar.
Dia menegaskan bahwa pelaksanaan seminar di berbagai wilayah, dari barat hingga timur Indonesia, menjadi bukti komitmen Panitia Natal Nasional 2025 menjangkau masyarakat seluas mungkin.
Nantinya, rangkaian Seminar Natal Nasional 2025 akan ditutup pada 29 Januari 2026 di Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
Koordinator Seminar Natal, Pdt. Prof. Binsar J. Pakpahan menyatakan setiap kota menyelenggarakan seminar sehari penuh dengan format pemaparan materi, dialog interaktif, serta penyusunan rekomendasi mengenai penguatan keluarga Indonesia.
