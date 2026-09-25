Jangkau Pasar Anak Muda, The Pizza Company Buka di Karawaci

jpnn.com, KARAWACI - The Pizza Company meneruskan ekspansi di Indonesia dengan membuka gerai di Shell Lippo Village Karawaci, Tangerang pada Kamis (24/9).

Langkah tersebut menandai upaya merek pizza asal Asia tersebut menjangkau target pasar baru di luar pengunjung mal.

Kabar itu diungkapkan oleh General Manager Palms Foods Indonesia, Ferdiansyah.

Sebelumnya, merek di bawah naungan Minor Food Group itu membuka gerai pertama di Margo City, Depok, disusul Summarecon Bekasi 2.

Keduanya berada di mal dan mengusung konsep casual dining yang ramah keluarga. Gerai Karawaci mengambil arah berbeda karena berada di luar pusat perbelanjaan.

"Nah, kebetulan kami masuk ke area Tangerang di Karawaci, tepatnya di Shell Lippo, itu memang objektif kita untuk bisa menyentuh market segmen yang lain," ungkap Ferdiansyah dalam keterangan resmi.

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Menurut Ferdiansyah, kawasan Karawaci dipilih karena berada di kawasan sekitar kampus.

Selain keluarga, The Pizza Company ingin merangkul segmen yang lebih muda dan berharap mereka ikut menyuarakan merek ini.